Разработчик заявил, что в Словакии "Спутник V" проверяла несертифицированная лаборатория

Российскую вакцину "Спутник V" в Словакии исследовала не аккредитованная в Евросоюзе лаборатория. Производитель попросил правительство страны вернуть поставленную партию препарата.

Об этом сообщает разработчик вакцины в Twitter.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обвинил словацкого регулятора в нарушении контракта. По мнению разработчика, испытания вакцины от коронавируса "Спутник V" проводились в не аккредитованной в Евросоюзе лаборатории. РФПИ попросил правительство Словакии вернуть поставленную партию вакцины, чтобы использовать ее в других странах.