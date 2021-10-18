Реанимационная переполнена в несколько раз: больница в Днепре забита COVID-больными

В Днепровской области клиническая больница имени Мечникова переполнена больными на коронавирус пациентами. В 6-комнатной палате находится 28 тяжелобольных человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального директора Днепропетровской областной клинической больницы имени И. И. Мечникова Сергея Рыженко.

По словам Рыженко, COVID-реанимация в больнице переполнена в несколько раз.

"Все одинаково дышат через аппараты, не произнося ни единого слова. Свои пожелания они выражают только жестами.", - отметил директор больницы.

Ситуация в больнице не улучшается, поскольку впереди "тяжелая ночь".

"Некоторых счастливчиков переводят в ковидную терапию. Им удалось побороть болезнь. Для других время страданий, боли, отчаяния и сомнений только начинается", - добавил Рыженко.