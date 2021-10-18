ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Реанімаційна переповнена в кілька разів: лікарня у Дніпрі забита COVID-хворими

Новость на русском →
Дніпропетровськ, Понеділок 18 жовтня 2021 16:49
Реанімаційна переповнена в кілька разів: лікарня у Дніпрі забита COVID-хворими Фото: у Дніпрі реанімаційна лікарні Мечникова переповнена у кілька разів COVID-хворими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Дніпровській області клінічна лікарня імені Мечникова переповнена хворими на коронавірус пацієнтами. У 6-кімнатній палаті перебуває 28 тяжкохворих осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова Сергія Риженка.

За словами Риженка, COVID-реанімація в лікарні переповнена в кілька разів.

"Всі дихають так само через пристрої, не сказавши жодного слова. Вони висловлюють свої побажання тільки жестами", - відзначив директор лікарні.

Ситуація в лікарні не покращується, оскільки попереду "важка ніч".

"Деякі щасливчики переходять на COVID-терапію. Їм вдалося подолати хворобу. Для інших час страждань, болю, відчаю та сумнівів тільки починається", - додав Риженко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днепропетровская область Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус