Regeneron заявила, что ее препарат менее эффективный против "Омикрона"

Анализ Regeneron показывает, что отдельные мутации, присутствующие в штамме "Омикрон", указывают на то, что может быть снижена активность "коктейля антител" препарата REGN-COV2.

В компании отмечают, что аналогичные с REGN-COV2 препараты также менее эффективны против нового варианта коронавируса. В частности, это препараты Eli Lilly and Co и Vir Biotechnology Inc.