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Regeneron заявила, що її препарат менш ефективний проти "Омікрону"

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США, Вівторок 30 листопада 2021 15:07
Regeneron заявила, що її препарат менш ефективний проти "Омікрону" Фото: препарат REGN-COV2 менш ефективний проти нового штаму COVID (instagram.com/regeneron)
Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 30 листопада, американської компанії Regeneron Pharmaceuticals заявила, що її препарат REGN-COV2 для лікування коронавірусного захворювання менш ефективний проти нового штаму "Омікрон". Виробник ліків сказав, що продовжуються подальші дослідження для підтвердження інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Аналіз Regeneron показує, що окремі мутації, присутні в штамі "Омікрон", вказують на те, що може бути знижена активність "коктейлю антитіл" препарату REGN-COV2.

У компанії зазначають, що аналогічні з REGN-COV2 препарати також менш ефективні проти нового варіанту коронавірусу. Зокрема, це препарати Eli Lilly and Co та Vir Biotechnology Inc.

Нагадаємо, головний виконавчий директор компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що ефективність вакцин від коронавірусу значно знизиться. Це з появою нового штаму "Омікрон" .

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