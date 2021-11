Regeneron заявила, що її препарат менш ефективний проти "Омікрону"

Аналіз Regeneron показує, що окремі мутації, присутні в штамі "Омікрон", вказують на те, що може бути знижена активність "коктейлю антитіл" препарату REGN-COV2.

У компанії зазначають, що аналогічні з REGN-COV2 препарати також менш ефективні проти нового варіанту коронавірусу. Зокрема, це препарати Eli Lilly and Co та Vir Biotechnology Inc.