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Почти все регионы Украины не готовы к ослаблению карантина: список  

Новина українською → Киев, Понедельник 21 сентября 2020 11:53
Почти все регионы Украины не готовы к ослаблению карантина: список   Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 21 сентября к ослаблению карантина в Украине не готовы почти все регионы. В подавляющем большинстве областей превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, на сегодня критериям соответствуют только две области - Кировоградская и Херсонская.

Таким образом, карантин не готовы ослабить:

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Запорожская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Полтавская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Во всех вышеперечисленных регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. При норме не более 40 в Киеве данный критерий составляет 151,2, в Тернопольской области - 390,9, в Черновицкой - 210,4. Средний показатель по Украине - 105,8.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине действует новое карантинное зонирование. В частности, в так называемой "красной зоне" больше нет областных центров, поскольку на уровне правительства изменили критерии определения зоны с наиболее жесткими карантинными ограничениями.

За минувшие сутки в Украине подтвердили еще 2 675 случаев коронавируса. Наиболее напряженная ситуация в Киеве, Харьковской и Львовской областях. С начала эпидемии COVID-19 диагностировали у более 178 тысяч человек.

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