Почти все регионы Украины не готовы к ослаблению карантина: список
По состоянию на 21 сентября к ослаблению карантина в Украине не готовы почти все регионы. В подавляющем большинстве областей превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, на сегодня критериям соответствуют только две области - Кировоградская и Херсонская.
Таким образом, карантин не готовы ослабить:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Полтавская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Во всех вышеперечисленных регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. При норме не более 40 в Киеве данный критерий составляет 151,2, в Тернопольской области - 390,9, в Черновицкой - 210,4. Средний показатель по Украине - 105,8.
Напомним, с сегодняшнего дня в Украине действует новое карантинное зонирование. В частности, в так называемой "красной зоне" больше нет областных центров, поскольку на уровне правительства изменили критерии определения зоны с наиболее жесткими карантинными ограничениями.
За минувшие сутки в Украине подтвердили еще 2 675 случаев коронавируса. Наиболее напряженная ситуация в Киеве, Харьковской и Львовской областях. С начала эпидемии COVID-19 диагностировали у более 178 тысяч человек.