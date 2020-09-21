Почти все регионы Украины не готовы к ослаблению карантина: список  

По состоянию на 21 сентября к ослаблению карантина в Украине не готовы почти все регионы. В подавляющем большинстве областей превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, на сегодня критериям соответствуют только две области - Кировоградская и Херсонская.

Таким образом, карантин не готовы ослабить:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Полтавская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Во всех вышеперечисленных регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. При норме не более 40 в Киеве данный критерий составляет 151,2, в Тернопольской области - 390,9, в Черновицкой - 210,4. Средний показатель по Украине - 105,8.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине действует новое карантинное зонирование. В частности, в так называемой "красной зоне" больше нет областных центров, поскольку на уровне правительства изменили критерии определения зоны с наиболее жесткими карантинными ограничениями.

За минувшие сутки в Украине подтвердили еще 2 675 случаев коронавируса. Наиболее напряженная ситуация в Киеве, Харьковской и Львовской областях. С начала эпидемии COVID-19 диагностировали у более 178 тысяч человек.