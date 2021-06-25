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Регулятор ЕС одобрил производство вакцины Johnson & Johnson в Италии

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Италия, Пятница 25 июня 2021 17:37
Регулятор ЕС одобрил производство вакцины Johnson & Johnson в Италии Фото: регулятор ЕС одобрил производство вакцины Johnson & Johnson в Италии (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) заявил 25 июня, что утвердил дополнительную производственную площадку в Италии для производства вакцины против COVID-19 от компании Johnson & Johnson (J&J). Это будет способствовать росту поставок однодозовой вакцины в Европейском Союзе.

Об этом сообщает Reuters.

Производственная площадка будет расположена в итальянском городе Ананьи. Производством будет руководить американская корпорация Catalent.

На прошлой неделе пресс-секретарь Европейской комиссии заявил, что J&J не сможет соблюсти плановые показатели поставок вакцины в ЕС во втором квартале. Причина - запрет на использование миллионов доз в Европе из-за вопроса безопасности, возникшего в результате инцидента с загрязнением препарата на территории США.

Ожидается, что американская компания доставит в ЕС в июле лишь 7 миллионов доз. J&J взяла на себя обязательство доставить 200 миллионов доз в этом году, из которых 55 миллионов ожидались к концу июня, но до сих пор перевезли в ЕС менее 15 миллионов вакцин.

В пятницу EMA заявила, что ее рекомендация разрешить производство на итальянском заводе не требует официального одобрения Европейской Комиссии, как это обычно делается. Поэтому производственную площадку могут ввести в эксплуатацию немедленно.

В заявлении после одобрения Catalent заявил, что "готов доставить большие объемы производственных мощностей как можно скорее".

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