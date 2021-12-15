ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Регулятор ЕС поддерживает бустерную дозу COVID-вакцины Johnson & Johnson для взрослых

Новина українською →
Европа, Среда 15 декабря 2021 13:34
Регулятор ЕС поддерживает бустерную дозу COVID-вакцины Johnson & Johnson для взрослых Фото: рекомендуют бустерную дозу Johnson & Johnson (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Регулирующий орган Европейского Союза рекомендовал бустерную вакцину Johnson & Johnson для взрослых. Она может быть введена не менее чем через два месяца после первой дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подчеркивает, что бустерная доза вакцины J&J также может быть введена после двух доз препарата Pfizer-BioNTech или Moderna.

Отмечают, что бустерная доза J&J подходит для людей старше 18 лет.

Напомним, американские ученые определили, что вакцины Johnson & Johnson Moderna (Pfizer, Moderna и Johnson) имеют более низкую эффективность в борьбе со штаммом "Омикрон". Но бустерная доза этих препаратов значительно усиливает их действие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе