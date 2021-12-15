Регулятор ЕС поддерживает бустерную дозу COVID-вакцины Johnson & Johnson для взрослых

Регулирующий орган Европейского Союза рекомендовал бустерную вакцину Johnson & Johnson для взрослых. Она может быть введена не менее чем через два месяца после первой дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подчеркивает, что бустерная доза вакцины J&J также может быть введена после двух доз препарата Pfizer-BioNTech или Moderna.

Отмечают, что бустерная доза J&J подходит для людей старше 18 лет.