Регулятор ЄС підтримує бустерну дозу COVID-вакцини Johnson & Johnson для дорослих

Регулюючий орган Європейського Союзу рекомендував бустерну вакцину Johnson & Johnson для дорослих. Вона може бути введена не менше ніж через два місяці після першої дози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) наголошує, що бустерна доза вакцини J&J також може бути введена після двох доз препарату Pfizer-BioNTech або Moderna.

Зазначають, що бустерна доза J&J підходить для людей старше 18 років.