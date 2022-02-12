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Регулятор в США отложил одобрение вакцинации для детей до 5 лет вакциной Pfizer

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США, Суббота 12 февраля 2022 08:27
Регулятор в США отложил одобрение вакцинации для детей до 5 лет вакциной Pfizer Фото: FDA отложило одобрение на вакцинацию детей до 5 лет (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В США отложили одобрение вакцинации от коронавируса для детей от 5 лет вакциной Pfizer. Соответствующее решение приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Дети младше 5 лет - это единственная категория населения в США, которая пока не получила вакцину от коронавируса. Регулятор США заявил, что хочет получить больше данных от Pfizer, чтобы принять окончательное решение о вакцинации для самых маленьких американцев.

Ожидалось, что группа экспертов соберется 15 февраля и решит, следует ли детям младше 5 лет начать получать вакцину Pfizer в двух дозах. Однако в FDA решили, что отложат это решение о тех пор, пока не получат данных о трех дозах вакцины для этой возрастной категории.

"Мы сообщим обновленную информацию о сроках проведения заседания консультативного комитета, как только получим дополнительные данные о третьей дозе в этой возрастной группе из продолжающегося клинического испытания компании и получим возможность завершить обновленную оценку", - говорится в заявлении FDA.

Известно, что такие данные на основе клинических испытаний Pfizer и BioNTech ожидают получить в начале апреля.

Ранние исследования вакцины Pfizer показали, что две низкие дозы вакцины для детей от 2 до 4 лет безопасны, не обеспечивают достаточного иммунитета против коронавируса.

Напомним, что Pfizer подала запрос на одобрение вакцины для детей до 5 лет в США. Это связанно с тем, что из-за штамма "Омикрон" болеет все больше детей.

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