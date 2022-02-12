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Регулятор у США відклав схвалення вакцинації для дітей до 5 років вакциною Pfizer

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США, Субота 12 лютого 2022 08:27
Регулятор у США відклав схвалення вакцинації для дітей до 5 років вакциною Pfizer Фото: FDA відклало схвалення на вакцинацію дітей до 5 років (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У США відклали схвалення вакцинації від коронавірусу для дітей від 5 років вакциною Pfizer. Відповідне рішення прийняло Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Діти молодше 5 років - це єдина категорія населення в США, яка поки не отримала вакцину від коронавірусу. Регулятор США заявив, що хоче отримати більше даних від Pfizer, щоб прийняти остаточне рішення про вакцинацію для найменших американців.

Очікувалось, що група експертів збереться 15 лютого і вирішить, чи слід дітям молодше 5 років почати отримувати вакцину Pfizer з двох доз. Проте в FDA вирішили, що відкладуть це рішення про тих пір, поки не отримають даних про три дози вакцини для цієї вікової категорії.

"Ми повідомимо оновлену інформацію про терміни проведення засідання консультативного комітету, як тільки отримаємо додаткові дані про третю дозу в цій віковій групі з триваючого клінічного випробування компанії і отримаємо можливість завершити оновлену оцінку", - йдеться в заяві FDA.

Відомо, що такі дані на основі клінічних випробувань Pfizer і BioNTech очікують отримати на початку квітня.

Ранні дослідження вакцини Pfizer показали, що дві низькі дози вакцини для дітей від 2 до 4 років безпечні, не забезпечують достатнього імунітету проти коронавірусу.

Нагадаємо, що Pfizer подала запит на схвалення вакцини для дітей до 5 років у США. Це пов'язано з тим, що через штам "Омікрон" хворіє все більше дітей.

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