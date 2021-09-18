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Регулятор США рекомендует третью дозу Pfizer для людей старше 65 лет

Автор: Инна Собора

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer. Третью дозу рекомендуют для людей старше 65 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Также эксперты рекомендуют вакцинироваться третьей дозой тем, кто находится в группе высокого риска.

"Голосование не является обязательным, и FDA все еще должно принять окончательное решение", - пишет издание.

Однако результаты голосования экспертов могут повлиять на план администрации президента США Джо Байдена по ускорению вакцинации. Он хочет начать введение бустеных доз большинству людей, получивших вакцину Pfizer в конце этого месяца.

Ранее сообщалось, что Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) не поддержало бустерную вакцинацию препаратом Pfizer для людей в возрасте от 16 лет и старше.

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