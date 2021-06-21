Рекордно мало: в Украине 323 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: в Украине рекордно мало новых случаев коронавируса за сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за предыдущие сутки зафиксировали 323 новых случаев коронавируса. Из них больше всего в Киеве - 95.
Так, за предыдущие сутки не заболел ни один медработник. В то же время, заражение подтвердили у 15 детей.
Всего за сутки сделали около 15 тысяч тестов различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (95,) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.
Напомним, 19 июня в Украине подтвердили 479 новых случаев коронавируса.