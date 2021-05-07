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Республиканцы в США начали свое расследование происхождения COVID-19

Новина українською → Вашингтон, Пятница 07 мая 2021 17:51
Республиканцы в США начали свое расследование происхождения COVID-19 Фото: в США начали еще одно расследование по COVID-19 (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США начали свое расследование происхождения COVID-19. Они настаивают на необходимости тщательно проверить версию об утечке вируса из Уханьского института вирусологии в Китае.

Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что конгрессмены-республиканцы требуют от федерального правительства США опубликовать все имеющиеся данные о возможной утечке из лаборатории в Ухане.

"Понимание причины этой пандемии и обеспечение того, чтобы подобное никогда не повторилось - это самый важный вопрос, стоящий перед миром сегодня. Учитывая ставки, мы не можем позволить себе довольствоваться ограниченным или политизированным пониманием происхождения этой ужасной болезни", - написал член Палаты представителей Майк Галлахер (республиканец, Висконсин) в письме директору Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Глава комитета Палаты представителей по энергетике и торговле Кэти МакМоррис Роджерс (республиканка, Вашингтон) и двое ведущих республиканцев попросили госсекретаря Энтони Блинкена опубликовать все документы о происхождении COVID-19, связанные с фактическими утверждениями, которые заявляла администрация Дональда Трампа.

При нем Госдеп делал заявление о том, что лаборатория Уханя скрывала свою работу с китайскими военными и что у нескольких исследователей были симптомы, похожие на COVID, еще осенью 2019 года.

"Мы надеемся, что ваше заявление о выяснении причин этой пандемии включит рассмотрение всех возможных причин, включая возможность случайной утечки из лаборатории", - говорится в письме Блинкену.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад о COVID, согласно которому версия об утечке из лаборатории маловероятна.

После этого официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин призвала ВОЗ заняться изучением утечки коронавирусной инфекции из американской военной лаборатории.

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