ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США и еще 13 стран выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о коронавирусе

Новина українською → Вашингтон, Вторник 30 марта 2021 21:46
США и еще 13 стран выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о коронавирусе Фото: люди в масках (freepik)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Республика Корея, Словения и Великобритания заявили обеспокоенность в связи с докладом экспертов Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса. Страны призывают провести детальный анализ ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Мы присоединяемся к выражению общей обеспокоенности в связи с недавним исследованием, проведенным ВОЗ в Китае, и в то же время подчеркиваем важность совместной работы по разработке и использованию эффективной международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что миссия ВОЗ имеет решающее значение для продвижения целей глобального здравоохранения.

В своем заявлении страны утверждают, что ВОЗ якобы не представила данные в полном виде, а международное экспертное исследование COVID-19 было проведено поздно, многие образцы были утеряны.

Государства настоятельно призывают провести подобный анализ ситуации во второй фазе. Они обращаются к другим странам для подтверждения приверженности этой цели.

В документе также подчеркивается, что создание независимого коллектива ученых, призванных определить настоящую причину возникновения инфекции, позволит избежать подобных ошибок в будущем.

Напомним, сегодня ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Документ подготовлен по итогам работы миссии в Китае.

Кроме того, ВОЗ не исключает, что коронавирус мог появиться за пределами Китая. И попасть в страну уже после того, как появился где-то в другом месте. До сих пор в организации допускают все возможные варианты его происхождения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Соединенные Штаты Америки ВОЗ Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19