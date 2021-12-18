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Нет рецензируемых данных об эффективности вакцин от "Омикрона", - ВОЗ

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Женева, Суббота 18 декабря 2021 14:56
Нет рецензируемых данных об эффективности вакцин от "Омикрона", - ВОЗ Фото: нет рецензируемых данных об эффективности вакцин от "Омикрона" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Новый штамм коронавируса "Омикрон" быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета. Но неясно, связано ли это со способностью вируса уклоняться от иммунитета, присущей ему повышенной способностью к передаче или сочетанием того и другого.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Данные о клинической серьезности "Омикрона" остаются ограниченными.

"Требуется больше данных, чтобы понять профиль тяжести и то, как на тяжесть влияет вакцинация и ранее существовавший иммунитет", - заявила ВОЗ.

Доступные данные по-прежнему ограничены, и на сегодняшний день нет рецензируемых данных об эффективности вакцин от "Омикрона". При таком быстром росте случаев заболевания больницы в некоторых местах могут быть переполнены.

"Госпитализация в Великобритании и Южной Африке продолжает расти, и, учитывая быстро растущее число случаев, не исключено, что многие системы здравоохранения быстро перегрузятся", - сообщили в организации.

Напомним, в Украине зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон".

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