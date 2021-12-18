ru ua
Сб, 18 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Немає даних, що рецензуються про ефективність вакцин від "Омікрону", - ВООЗ

Новость на русском →
Женева, Субота 18 грудня 2021 14:56
Немає даних, що рецензуються про ефективність вакцин від "Омікрону", - ВООЗ Фото: немає даних, що рецензуються про ефективність вакцин від "Омікрону" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Новий штам коронавірусу "Омікрон" швидко поширюється у країнах із високим рівнем популяційного імунітету. Але неясно, чи це пов'язано зі здатністю вірусу ухилятися від імунітету, властивої йому підвищеною здатністю до передачі або поєднанням того й іншого.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Дані про клінічну серйозність "Омікрону" залишаються обмеженими.

"Потрібно більше даних, щоб зрозуміти профіль тяжкості і те, як на тяжкість впливає вакцинація і імунітет, що раніше існував", - заявила ВООЗ.

Доступні дані, як і раніше, обмежені, і на сьогоднішній день немає рецензованих даних про ефективність вакцин від "Омікрону". При такому швидкому зростанні випадків захворювання лікарні у деяких місцях можуть бути переповнені.

"Госпіталізація у Великій Британії та Південній Африці продовжує зростати, і, враховуючи число випадків, що швидко зростає, не виключено, що багато систем охорони здоров'я швидко перевантажаться", - повідомили в організації.

Нагадаємо, в Україні зафіксували штам коронавірусу "Омікрон".

Читайте РБК-Україна в Google News
Омикрон ВООЗ
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус