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Резкий рост: в Украине 17 569 новых случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 08:14
Резкий рост: в Украине 17 569 новых случаев коронавируса Фото: в Украине рост COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 17 569 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

Эту информацию подтвердил и глава Минздрава Украины Максим Степанов. Он также написал на своей странице в Facebook, что за вчера госпитализировали 5160 человек и выздоровели 9602 человека.

За минувшие сутки сделали 132 759 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 59 803, методом ИФА - 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 50 680).

Отметим, что вчера сообщалось о 11 226 новых COVID-случаях, а сегодня на 6 тысяч больше.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

За все время пандемии в Украине заразились коронавирусом 1 691 737 человек; выздоровели 1 323 083 лица и 33 246 человек умерли.

Напомним, с понедельника, 5 апреля, в Киеве будет усилен карантин.

Кроме того, в Киеве ограничивают работу метро и транспорта.

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