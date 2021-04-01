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Різке збільшення: в Україні 17 569 нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 08:14
Різке збільшення: в Україні 17 569 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 17 569 нових випадків COVID-19. Найбільше нових заражень в Києві, Одеській, Хмельницькій, Львівській областях.

Про це свідчать дані карти РНБО.

Цю інформацію підтвердив і голова МОЗ України Максим Степанов. Він написав на своїй сторінці у Facebook також, що за вчора госпіталізували 5160 осіб та одужали 9602 особи.

За минулу добу зробили 132 759 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 59 803, методом ІФА - 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 50 680).

Зазначимо, що вчора повідомлялось про 11 226 нових COVID-випадків, а сьогодні на 6 тисяч більше.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1150), Одеській (1305), Хмельницькій (1142), Львівській (1141) та Житомирській (1037) областях.

За весь час пандемії в Україні заразились коронавірусом 1 691 737 осіб; одужали 1 323 083 особи та 33 246 людей померли.

Нагадаємо, з понеділка, 5 квітня, у Києві буде посилено карантин.

Крім того, у Києві обмежують роботу метро і транспорту.

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