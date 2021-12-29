ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Резкий рост. В Украине более 5 тысяч случаев COVID и 307 смертей за сутки

Новина українською →
Киев, Среда 29 декабря 2021 08:18
Резкий рост. В Украине более 5 тысяч случаев COVID и 307 смертей за сутки Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обновили статистику распространения коронавируса за сутки. Вчера заболели 5454 человека, умерли - 307, больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За сутки госпитализировали 1153 человека; летальных случаев - 307; выздоровели - 12 352 человека. Протестировали за вчера методом ПЦР - 33 039 человек, методом ИФА - 6256, экспресс-тестами - 36 700.

Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1113), Одесской (642) и Донецкой (443) областях. Больше всего смертей за сутки в Полтавской области - 33.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 654 690 человек; выздоровели - 3 449 880 человек; летальных случаев - 95 412.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе