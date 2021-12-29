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Різке збільшення. В Україні більше 5 тисяч випадків COVID та 307 смертей за добу

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Київ, Середа 29 грудня 2021 08:18
Різке збільшення. В Україні більше 5 тисяч випадків COVID та 307 смертей за добу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оновили статистику поширення коронавірусу за добу. Вчора захворіли 5454 людей, померли - 307, найбільше нових заражень в Києві, Одеській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За добу госпіталізували 1153 особи; летальних випадків - 307; одужали - 12 352 особи. Протестували за вчора методом ПЛР - 33 039 осіб, методом ІФА - 6256, експрес-тестами - 36 700.

Найбільше нових випадків за добу в Києві (1113), Одеській (642) та Донецькій (443) областях. Найбільше смертей за добу в Полтавській області - 33.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 654 690 осіб; одужали - 3 449 880 осіб; летальних випадків - 95 412.

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