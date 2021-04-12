Резкий спад случаев: в Украине 7856 новых COVID-заражений
В Украине за минувшие сутки обнаружили 7856 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской и Харьковской областях.
Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.
Кроме того, за вчера умерли от вируса 287 человек, а выздоровели 5355 человек.
В Днепропетровской области за сутки обнаружили более 1 тысячи новых случаев, в Харьковской области - 595, во Львовской области - 590, в Киеве - 537.
За все время пандемии в Украине обнаружили 1 861 105 новых COVID-заражений, 37 301 смертельный случай, 1 416 215 выздоровлений от коронавируса.
Соответствующую информацию подтвердил и министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он также написал на своей странице в Facebook, что за вчера госпитализировали 2770 человек.
За сутки в Украине сделали 40 109 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 20 831, методом ИФА - 6133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13 145).
Напомним, "красная зона" начала действовать в Харьковской области. РБК-Украина писало, что именно запрещено с этого дня.
Вместе с тем, Закарпатская область вышла из "красной" зоны карантина.