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Резкий спад случаев: в Украине 7856 новых COVID-заражений

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 08:04
Резкий спад случаев: в Украине 7856 новых COVID-заражений Фото: в Украине спад новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки обнаружили 7856 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

Кроме того, за вчера умерли от вируса 287 человек, а выздоровели 5355 человек.

В Днепропетровской области за сутки обнаружили более 1 тысячи новых случаев, в Харьковской области - 595, во Львовской области - 590, в Киеве - 537.

За все время пандемии в Украине обнаружили 1 861 105 новых COVID-заражений, 37 301 смертельный случай, 1 416 215 выздоровлений от коронавируса.

Соответствующую информацию подтвердил и министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он также написал на своей странице в Facebook, что за вчера госпитализировали 2770 человек.

За сутки в Украине сделали 40 109 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 20 831, методом ИФА - 6133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13 145).

Напомним, "красная зона" начала действовать в Харьковской области. РБК-Украина писало, что именно запрещено с этого дня.

Вместе с тем, Закарпатская область вышла из "красной" зоны карантина.

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