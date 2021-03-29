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Резкий спад: в Украине 8346 новых случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 08:17
Резкий спад: в Украине 8346 новых случаев коронавируса Фото: в Украине спад новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 8346 человек. Больше всего новых заражений во Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, вчера умерли 178 человек и 2875 пациентов выздоровели.

Соответствующую информацию подтвердил и министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Вместе с тем, он написал на своей странице в Facebook, что вчера госпитализировали 3129 человек.

За вчера сделали 39 732 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР 24 404, методом ИФА - 5631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9697).

За все время пандемии в Украине заболели 1 652 409 человек; выздоровели от вируса 1 303 500 человек и умерли 32 132 пациента.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что мобильный COVID-госпиталь из Ивано-Франковской области могут перевезти в Киев.

Отметим, "красная зона" остается в 10 регионах, динамика госпитализаций все еще высока.

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