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Різкий спад: в Україні 8346 нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 08:17
Різкий спад: в Україні 8346 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні спад нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом ще 8346 людей. Найбільше нових заражень в Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони.

Крім того, вчора померли 178 людей та 2875 пацієнтів одужали.

Відповідну інформацію підтвердив і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Разом з тим, він написав на своїй сторінці у Facebook, що вчора госпіталізували 3129 осіб.

За вчора зробили 39 732 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР- 24 404, методом ІФА - 5 631, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 9 697).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 652 409 осіб; одужали від вірусу 1 303 500 осіб та померли 32 132 пацієнти.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що мобільний COVID-госпіталь з Івано-Франківської області можуть перевезти до Києва.

Зазначимо, "червона зона" залишається в 10 регіонах, динаміка госпіталізацій все ще висока.

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