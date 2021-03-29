Різкий спад: в Україні 8346 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом ще 8346 людей. Найбільше нових заражень в Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони .

Крім того, вчора померли 178 людей та 2875 пацієнтів одужали.

Відповідну інформацію підтвердив і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Разом з тим, він написав на своїй сторінці у Facebook, що вчора госпіталізували 3129 осіб.

За вчора зробили 39 732 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР- 24 404, методом ІФА - 5 631, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 9 697).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 652 409 осіб; одужали від вірусу 1 303 500 осіб та померли 32 132 пацієнти.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.