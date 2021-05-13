Результат за 25 секунд: в Британии испытывают сверхбыстрый тест на COVID

Испытания "высокоинтеллектуального" теста на антиген Pelican, который может обнаруживать различные варианты коронавируса, проводит British Airways. К участию в испытаниях привлекут членов летных и бортовых экипажей.

Для получения результата теста нужно поместить образец слюны в одноразовый сенсорный блок, который встряхивают и вставляют в многоразовый цифровой считыватель, подключенный к устройству с поддержкой Bluetooth. Результаты появятся в мобильном приложении в течение 25 секунд.

Тест был одобрен для использования в Европе и Великобритании и проходит оценку в США, заявили в авиакомпании.

"Мы разработали тест с учетом туристической индустрии, где скорость, точность и простота использования являются первостепенными. Мы надеемся, что тест Пеликан вскоре может быть использован в качестве стандартного теста для путешественников и членов экипажа по всему миру", - сказал генеральный директор Canary и изобретатель технологии Радж Редди.

British Airways считает, что тест может сыграть ключевую роль в открытии путешествий.

Исполнительный директор авиакомпании Шон Дойл сказал, что авиакомпания "стремится изучить легкие и доступные решения для тестирования, чтобы помочь нашим клиентам снова путешествовать".

"Мы считаем, что этот новый ультрабыстрый тест меняет правила игры, поэтому мы рады сотрудничеству с командой в Canary, чтобы начать начальные испытания с нашим летным и бортовым экипажем", - сказал он.

Авиакомпания отметила, что "неинвазивный" тест правильно определяет 98% людей, больных COVID-19, и 100% тех, кто не болеет.