РФ и Беларусь восстанавливают железнодорожное сообщение спустя 10 месяцев

Движение поездов между Белоруссией и Россией возобновилось с 8 февраля. Его отменили из-за коронавируса весной 2020 года.

Такая дата открытия железнодорожного сообщения указана в распоряжении правительства России.



Движение поездов открыто на «взаимной основе» и будет организовано на маршруте Минск - Москва - Минск. Также в расписании поездов Москва -- Калининград появится остановка в Минске. Маршруты открыты только для граждан двух стран. С этого же дня увеличивается количество авиарейсов между Москвой и Минском с трех до пяти.

Посетить столицу Белоруссии россияне могут только при наличии справки об отрицательном результате теста на коронавирус. ПЦР-тест должен быть сделан не более чем за три дня до пересечения границы.