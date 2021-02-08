РФ і Білорусь відновлюють залізничне сполучення через 10 місяців
Рух поїздів між Білоруссю і Росією відновилося з 8 лютого. Його скасували через коронавірус навесні 2020 року.
Про це повідомляє РБК.
Така дата відкриття залізничного сполучення вказана в розпорядженні уряду Росії.
Рух поїздів відкрито на взаємній основі» і буде організовано на маршруті Мінськ - Москва - Мінськ. Також у розкладі потягів Москва -- Калінінград з'явиться зупинка в Мінську. Маршрути відкриті тільки для громадян двох країн. З цього ж дня збільшується кількість авіарейсів між Москвою і Мінськом з трьох до п'яти.
Відвідати столицю Білорусії росіяни можуть лише при наявності довідки про негативному результаті тесту на коронавірус. ПЛР-тест повинен бути зроблений не більш ніж за три дні до перетину кордону.
Як відомо, кордони Росії були закриті 30 березня 2020 року, для того щоб запобігти поширенню коронавіруса.
Нагадаємо, Російська Федерація та Білорусь призупинили залізничне сполучення з Україною і Молдовою з 17 березня 2020 року через пандемію коронавіруса.