В Риме ввели масочный режим

С сегодняшнего дня в итальянском Риме ввели обязательный масочный режим из-за увеличения числа зараженных коронавирусом. Его ввели также в близлежащем к столице регионе Лацио.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, в Италии накануне впервые с конца апреля зарегистрировано более 2 тысяч новых случаев коронавируса. На Лацио приходится около 265 из этих случаев. Ряд других регионов Италии, в том числе Кампания с центром в Неаполе, уже сделали ношение маски обязательным на улице. Раньше ее нужно было носить только в закрытых общественных местах.

Глава здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато заявил, что большинство случаев связанны с несоблюдением масочного режима и социального дистанцирования.

Напомним, правительство Польши вновь ужесточило карантинные ограничения из-за резкого роста инфицированных COVID-19.

Кроме того, во Франции начали действовать новые карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в Австрии ввели масочный режим в магазинах и школах.