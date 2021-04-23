ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Риск тромбоза есть у одного из 100 тысяч привитых AstraZeneca, - EMA

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 17:48
Риск тромбоза есть у одного из 100 тысяч привитых AstraZeneca, - EMA Фото: риск тромбоза из-за AstraZeneca - один случай на 100 тысяч (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уточнило данные о риске тромбоза при вакцинации препаратом AstraZeneca. Такой побочный эффект может возникнуть у одного человека из 100 тысяч вакцинированных.

Об этом сообщается на сайте EMA.

Регулятор ЕС отмечает, что вакцина эффективна для предотвращения госпитализаций и смертей из-за COVID-19.

"Наиболее частые побочные эффекты обычно легкие или умеренные и проходят через несколько дней. Наиболее серьезные побочные эффекты - это очень редкие случаи необычных тромбов с низким содержанием тромбоцитов, которые, по оценкам, возникают у 1 из 100 000 вакцинированных людей", - говорится в сообщении.

Напомним, EMA рекомендует продолжать использовать вакцину АstraZeneca в качестве второй дозы. В данный момент нет оснований для изменения текущих рекомендаций.

Ранее сообщалось, что во Франции восемь человек умерли после прививки AstraZeneca. У них выявили случаи тромбоза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Вакцина Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19