Риск тромбоза есть у одного из 100 тысяч привитых AstraZeneca, - EMA
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уточнило данные о риске тромбоза при вакцинации препаратом AstraZeneca. Такой побочный эффект может возникнуть у одного человека из 100 тысяч вакцинированных.
Об этом сообщается на сайте EMA.
Регулятор ЕС отмечает, что вакцина эффективна для предотвращения госпитализаций и смертей из-за COVID-19.
"Наиболее частые побочные эффекты обычно легкие или умеренные и проходят через несколько дней. Наиболее серьезные побочные эффекты - это очень редкие случаи необычных тромбов с низким содержанием тромбоцитов, которые, по оценкам, возникают у 1 из 100 000 вакцинированных людей", - говорится в сообщении.
Напомним, EMA рекомендует продолжать использовать вакцину АstraZeneca в качестве второй дозы. В данный момент нет оснований для изменения текущих рекомендаций.
Ранее сообщалось, что во Франции восемь человек умерли после прививки AstraZeneca. У них выявили случаи тромбоза.