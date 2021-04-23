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Ризик тромбозу є у одного з 100 тисяч щеплених AstraZeneca, - EMA

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 17:48
Ризик тромбозу є у одного з 100 тисяч щеплених AstraZeneca, - EMA Фото: ризик тромбозу через AstraZeneca-один випадок на 100 тисяч (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) уточнило дані про ризик тромбозу при вакцинації препаратом AstraZeneca. Такий побічний ефект може виникнути у однієї людини з 100 тисяч вакцинованих.

Про це повідомляється на сайті EMA.

Регулятор ЄС зазначає, що вакцина ефективна для запобігання госпіталізацій і смертей через COVID-19.

"Найбільш часті побічні ефекти зазвичай легкі або помірні і проходять через кілька днів. Найбільш серйозні побічні ефекти - це дуже рідкісні випадки незвичайних тромбів з низьким вмістом тромбоцитів, які, за оцінками, виникають у 1 з 100 000 вакцинованих людей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, EMA рекомендує продовжувати використовувати вакцину АstraZeneca в якості другої дози. В даний момент немає підстав для зміни поточних рекомендацій.

Раніше повідомлялося, що у Франції вісім людей померли після щеплення AstraZeneca. У них виявили випадки тромбозу.

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