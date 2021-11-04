"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе

"Красная" зона карантина в Украине охватила уже 15 областей и Киев. В этих регионах введены максимальные ограничения, но с привилегиями для вакцинированных.

Подробнее о том, какие правила карантина в Украине действуют сейчас и чего ожидать - в материале РБК-Украина ниже.

"Красная" зона

В "красной" зоне по состоянию на 4 ноября находится Киев, а также 15 областей:

Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

Первой в "красную" зону попала Херсонская область, уже три недели (с 15 октября) в регионе действуют максимальные ограничения. Однако, в Кабмине отмечают стабилизацию ситуации в области. Также о стабилизации говорят и эксперты Киевской школы экономики.

Вместе с тем, есть регионы, которые оказались под угрозой попадания в "красную" зону уже на этой неделе. Речь идет о трех областях - Харьковской, Тернопольской и Волынской.

Отметим, решение о переходе региона в "красную" зону принимает госкомиссия по ТЭБ и ЧС. Решение вступает в силу через два дня после принятия.

Правила "красной" зоны

В Минздраве сообщали, что согласно опыту предыдущих локдаунов, "красная" зона длится около 37 дней. Мэр Киева Виталий Кличко также, говоря о сроках локдауна в столице, отмечал, что ограничения могут затянуться на месяц. Отметим, Киев ушел на локдаун с 1 ноября.

На время "красной" зоны в регионе действуют правила локдауна. Работать без ограничения могут только продуктовые магазины, банки, аптеки, АЗС, ветклиники, почта. Все остальные, в частности кафе, рестораны, ТРЦ, могут работать при наличии COVID-документов. Это общие правила для всех, однако, местные власти могут вводить дополнительные ограничения. Так, в частности, в Киеве было принято решение ограничить работу транспорта - у всех пассажиров должны быть COVID-документы. Также Киев закрыл младшие классы школ, тогда как постановление Кабмина их работу не ограничивает.

COVID-документы

Подтверждением COVID-безопасности граждан в Украине является вакцинация или тест. Вместе с тем, уже на следующей неделе список COVID-документов может расшириться. Так, украинцы смогут получить такие сертификаты в приложении "Дия":

"желтый" сертификат (одна доза вакцины),

"зеленый" сертификат (две дозы вакцины),

сертификат о негативном ПЦР-тесте,

сертификат о перенесенной болезни.

Эти документы, сгенерированные в "Дие", а также в бумажном варианте являются "пропуском" в частности, в кафе, рестораны, ТРЦ.

Отметим, с 8 ноября педагоги и госчиновники обязаны пройти курс вакцинации, в противном случае их будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.