"Червона" зона і нові COVID-сертифікати. Як може змінитися карантин наступного тижня
"Червона" зона карантину в Україні охопила вже 15 областей і Київ. У цих регіонах введені максимальні обмеження, але з привілеями для вакцинованих.
Детальніше про те, які правила карантину в Україні діють зараз і чого очікувати - в матеріалі РБК-Україна нижче.
"Червона" зона
У "червоній" зоні станом на 4 листопада знаходиться Київ, а також 15 областей:
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.
Першою в "червону" зону потрапила Херсонська область, вже три тижні (з 15 жовтня) в регіоні діють максимальні обмеження. Однак, в Кабміні відзначають стабілізацію ситуації в області. Також про стабілізацію говорять і експерти Київської школи економіки.
Разом з тим, є регіони, які опинилися під загрозою потрапляння в "червону" зону вже на цьому тижні. Йдеться про три області - Харківську, Тернопільську та Волинську.
Зазначимо, рішення про перехід регіону в "червону" зону приймає Держкомісія з ТЕБ і НС. Рішення набирає чинності через два дні після прийняття.
Правила "червоної" зони
У МОЗ повідомляли, що згідно з досвідом попередніх локдаунів, "червона" зона триває близько 37 днів. Мер Києва Віталій Кличко також, говорячи про терміни локдауну в столиці, зазначав, що обмеження можуть затягнутися на місяць. Зазначимо, Київ пішов на локдаун з 1 листопада.
На час "червоної" зони в регіоні діють правила локдауну. Працювати без обмеження можуть тільки продуктові магазини, банки, аптеки, АЗС, ветклініки, пошта. Всі інші, зокрема кафе, ресторани, ТРЦ, можуть працювати при наявності COVID-документів. Це загальні правила для всіх, однак, місцева влада може вводити додаткові обмеження. Так, зокрема, у Києві було прийнято рішення обмежити роботу транспорту - у всіх пасажирів повинні бути COVID-документи. Також Київ закрив молодші класи шкіл, тоді як постанова Кабміну їх роботу не обмежує.
COVID-документи
Підтвердженням безпеки громадян в Україні є вакцинація або тест. Разом з тим, вже наступного тижня список COVID-документів може розширитися. Так, українці зможуть отримати такі сертифікати в додатку "Дія":
- "жовтий" сертифікат (одна доза вакцини),
- "зелений" сертифікат (дві дози вакцини),
- сертифікат про негативний ПЛР-тест,
- сертифікат про перенесену хворобу.
Ці документи, згенеровані в "Дії", а також в паперовому варіанті є "перепусткою" зокрема, в кафе, ресторани, ТРЦ.
Відзначимо, з 8 листопада педагоги і держчиновники зобов'язані пройти курс вакцинації, в іншому випадку вони будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати.