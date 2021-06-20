В России на фоне вспышки COVID будут отстранять от работы за отказ от прививки

В России заявили о возможных отстранениях от работы граждан, которые откажутся вакцинироваться от коронавируса. На такие меры пошли на фоне вспышки COVID-19 в регионах.

Как заявил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков, отстранять от работы работников, которые отказались вакцинироваться, можно в регионах, где действует постановление санитарного врача об обязательной вакцинации. Отстранение будет длиться весь период, на который вводится обязательная вакцинация.

"Решение о проведении прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации принято, то для работников, которые названы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", - пояснил он.

Кроме того, работника могут отстранять от работы без сохранения заработной платы, если у него не будет объективных причин для отказа от вакцинации.