ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В России на фоне вспышки COVID будут отстранять от работы за отказ от прививки

Новина українською →
Россия, Воскресенье 20 июня 2021 11:49
В России на фоне вспышки COVID будут отстранять от работы за отказ от прививки Фото: россиянам угрожают проблемами на работе за отказ от прививки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В России заявили о возможных отстранениях от работы граждан, которые откажутся вакцинироваться от коронавируса. На такие меры пошли на фоне вспышки COVID-19 в регионах.

Об этом сообщает российское издание "ТАСС".

Как заявил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков, отстранять от работы работников, которые отказались вакцинироваться, можно в регионах, где действует постановление санитарного врача об обязательной вакцинации. Отстранение будет длиться весь период, на который вводится обязательная вакцинация.

"Решение о проведении прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации принято, то для работников, которые названы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", - пояснил он.

Кроме того, работника могут отстранять от работы без сохранения заработной платы, если у него не будет объективных причин для отказа от вакцинации.

Напомним, из-за вспышки коронавируса, спровоцированной штаммом "Дельта", в России на этой неделе усилили карантин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Российская Федерация Вакцинация Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19