В России раскритиковали заявления главы дипломатии ЕС после визита в Москву

Министерство иностранных дел России прокомментировало заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам его визита в Москву. Его слова раскритиковали.

Так, в МИД РФ подчеркнули, что удивлены в связи с оценками Борреля, которые "сильно контрастируют" с тем, что он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи.

"Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", - заявили в Москве.