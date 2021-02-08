В России раскритиковали заявления главы дипломатии ЕС после визита в Москву
Министерство иностранных дел России прокомментировало заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам его визита в Москву. Его слова раскритиковали.
Об этом сообщает ТАСС.
Так, в МИД РФ подчеркнули, что удивлены в связи с оценками Борреля, которые "сильно контрастируют" с тем, что он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи.
"Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", - заявили в Москве.
Напомним, Боррель на прошлой неделе был с визитом в Москве.
По итогу поездки он заявил, что Россия не заинтересована в переломе отношений с Евросоюзом в лучшую сторону. И высылка дипломатов на этой неделе стала тому подтверждением.
Глава дипломатии ЕС также заявил, что страны Евросоюза обсудят возможность введения против России санкций. В этот раз они могут коснуться сферы нарушения прав человека.