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В России раскритиковали заявления главы дипломатии ЕС после визита в Москву

Новина українською → Понедельник 08 февраля 2021 04:59
В России раскритиковали заявления главы дипломатии ЕС после визита в Москву Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)
Автор: Инна Собора

Министерство иностранных дел России прокомментировало заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам его визита в Москву. Его слова раскритиковали.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, в МИД РФ подчеркнули, что удивлены в связи с оценками Борреля, которые "сильно контрастируют" с тем, что он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи.

"Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", - заявили в Москве.

Напомним, Боррель на прошлой неделе был с визитом в Москве.

По итогу поездки он заявил, что Россия не заинтересована в переломе отношений с Евросоюзом в лучшую сторону. И высылка дипломатов на этой неделе стала тому подтверждением.

Глава дипломатии ЕС также заявил, что страны Евросоюза обсудят возможность введения против России санкций. В этот раз они могут коснуться сферы нарушения прав человека.

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