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У Росії розкритикували заяви глави дипломатії ЄС після візиту в Москву

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 04:59
У Росії розкритикували заяви глави дипломатії ЄС після візиту в Москву Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)
Автор: Инна Собора

Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало заяви глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля за підсумками його візиту в Москву. Його слова розкритикували.

Про це повідомляє ТАСС.

Так, у МЗС РФ підкреслили, що здивовані згідно з оцінками Борреля, які "сильно контрастують з тим, що він сказав під час прес-конференції за підсумками зустрічі.

"Можливо, після прильоту в Брюссель чолі євродипломатії пояснили, як потрібно було розставити акценти, але тоді це лише підтверджує, як і ким насправді формується політика ЄС", - заявили в Москві.

Нагадаємо, Боррель минулого тижня був з візитом у Москві.

За підсумком поїздки він заявив, що Росія не зацікавлена у переломі відносин з Євросоюзом в кращу сторону. І висилка дипломатів на цьому тижні стала тому підтвердженням.

Глава дипломатії ЄС також заявив, що країни Євросоюзу обговорять можливість введення санкцій проти Росії. В цей раз вони можуть торкнутися сфери порушення прав людини.

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