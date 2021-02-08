У Росії розкритикували заяви глави дипломатії ЄС після візиту в Москву
Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало заяви глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля за підсумками його візиту в Москву. Його слова розкритикували.
Про це повідомляє ТАСС.
Так, у МЗС РФ підкреслили, що здивовані згідно з оцінками Борреля, які "сильно контрастують з тим, що він сказав під час прес-конференції за підсумками зустрічі.
"Можливо, після прильоту в Брюссель чолі євродипломатії пояснили, як потрібно було розставити акценти, але тоді це лише підтверджує, як і ким насправді формується політика ЄС", - заявили в Москві.
Нагадаємо, Боррель минулого тижня був з візитом у Москві.
За підсумком поїздки він заявив, що Росія не зацікавлена у переломі відносин з Євросоюзом в кращу сторону. І висилка дипломатів на цьому тижні стала тому підтвердженням.
Глава дипломатії ЄС також заявив, що країни Євросоюзу обговорять можливість введення санкцій проти Росії. В цей раз вони можуть торкнутися сфери порушення прав людини.