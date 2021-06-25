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В России выявили первое заражение коронавирусом "дельта плюс"

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Москва, Пятница 25 июня 2021 13:45
В России выявили первое заражение коронавирусом "дельта плюс" Фото: Россия фиксирует новый вариант коронавируса (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Российской Федерации выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса "дельта плюс". Предполагается, что это завозной случай.

Об этом сообщила замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко, передает "Фонтанка".

"Случай единственный и, скорее всего завозной. Также штамм "дельта-плюс" зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран", - отметила она.

По ее словам, еще рано говорить о степени опасности этой мутации, поскольку клиническая картина пациентов пока не дает для этого оснований.

Отметим, на сегодня в Индии, где впервые зафиксировали распространение штамма "дельта плюс", его выявили у нескольких десятков человек.

Напомним, Министерство здравоохранения Индии уже выступило с заявлением о том, что этот штамм обладает повышенной проницаемостью, более сильно связывается с рецепторами клеток легких, а также может снизить ответ на антитела.

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