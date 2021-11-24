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В России зарегистрировали COVID-вакцину для детей

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Россия, Среда 24 ноября 2021 16:40
В России зарегистрировали COVID-вакцину для детей Фото: в России зарегистрировали вакцину "Спутник" для детей (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В среду, 24 ноября Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину против коронавируса для детей. Ее назвали "Спутник М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию, можем поделиться этим радостным фактом", - сказал заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов.

Зарегистрированный препарат от COVID предназначинный для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Прививки несовершеннолетним будут делать с согласия родителей или самого ребенка, если ему уже исполнилось 15 лет.

Напомним, в Словакии заявили о прекращении иммунизации российской вакциной "Спутник V". Такое решение было принято в связи с истечением срока годности этой вакцины.

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