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У Росії зареєстрували COVID-вакцину для дітей

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Росія, Середа 24 листопада 2021 16:40
У Росії зареєстрували COVID-вакцину для дітей Фото: у Росії зареєстрували вакцину "Супутник" для дітей (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У середу, 24 листопада, Міністерство охорони здоров'я РФ зареєструвало вакцину проти коронавірусу для дітей. Її назвали "Супутник М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Сьогодні отримано дозвіл на використання "Супутника" вже у дитячій популяції, вакцина отримала реєстрацію, можемо поділитися цим радісним фактом", - сказав заступник директора Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології імені М.Ф. Гамалеї Денис Логунов.

Зареєстрований препарат від COVID призначений для вакцинації дітей віком від 12 до 17 років. Щеплення неповнолітнім робитимуть за згодою батьків або самої дитини, якщо їй вже виповнилося 15 років.

Нагадаємо, в Словаччині заявили про припинення імунізації російською вакциною "Супутник V". Таке рішення було ухвалено у зв'язку із закінченням терміну придатності цієї вакцини.

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