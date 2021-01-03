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Россия хочет испытать свою вакцину от COVID-19 на украинцах

Новина українською → Воскресенье 03 января 2021 00:52
Россия хочет испытать свою вакцину от COVID-19 на украинцах Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о желании России испытать новые возможности своей вакцины от коронавируса "Спутник V" на украинцах. В частности, россиян интересует эффект комбинации "Спутника V" с так же экспериментальной вакциной AstraZeneca.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Как известно, вакцина "Спутник V" до сих пор не прошел необходимых клинических испытаний.

Кроме того, Дмитриев повторил, что его фонд готов передать Украине технологии для производства и применения непроверенной российской вакцины.

"Мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины - без политики", - сказал он.

Такое заявление прозвучало после того, как главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина не будет использовать вакцину "Спутник V".

Он отметил, что в Украине будут разрешены вакцины, которые получили одобрение в странах с жесткой регуляторной политикой.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация хочет производить вакцину от коронавируса "Спутник V" на территории Украины.

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