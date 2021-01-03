Росія хоче випробувати свою вакцину від COVID-19 на українцях

Голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив про бажання Росії випробувати нові можливості своєї вакцини від коронавірусу "Супутник V" на українцях. Зокрема, росіян цікавить ефект комбінації "Супутника V" з так само експериментальною вакциною AstraZeneca.

Про це пише "Радіо Свобода".

Як відомо, вакцина "Спутник V" досі не пройшла необхідні клінічні випробування.

Крім того, Дмитрієв повторив, що його фонд готовий передати Україні технології для виробництва і застосування в цій країні неперевіреної російської вакцини.

"Ми всіляко готові співпрацювати з Україною, тому що ми вважаємо, що вакцини – без політики", - сказав він.

Така заява прозвучала після того, як головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна не буде використовувати вакцину "Спутник V".

Він зазначив, що в Україні будуть дозволені вакцини, які отримали схвалення в країнах з жорсткою регуляторною політикою.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація хоче виробляти вакцину від коронавірусу "Супутник V" на території України.