Россия побила антирекорд - более 1200 смертей от коронавируса за сутки
Фото: в России рекорд по количеству смертей от COVID за сутки (Getty Images)
За сутки 8 ноября в России от коронавируса умерли 1 211 человек. Такое число смертей от COVID-19 является для страны рекордным за все время пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные московского оперштаба по борьбе с инфекцией в Telegram.
По состоянию на 9 ноября в РФ зарегистрировали 39 160 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Накануне показатель заболеваемости составлял 39 400 случаев за сутки.
8 ноября в Москве коронавирус выявили у 5 287 человек (накануне - 4982). В Подмосковье COVID-19 зафиксирован еще у 2 818 пациентов, в Петербурге - у 2 680.
Всего за время пандемии в России коронавирусом заболели более 8,8 миллионов человек. А количество летальных случаев за два года возросло до 249 215 человек.