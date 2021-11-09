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Росія побила антирекорд - понад 1200 смертей від коронавірусу за добу

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Росія, Вівторок 09 листопада 2021 12:15
Росія побила антирекорд - понад 1200 смертей від коронавірусу за добу Фото: у Росії рекорд за кількістю смертей від COVID за добу (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

За добу 8 листопада в Росії від коронавірусу померло 1 211 людей. Така кількість смертей від COVID-19 є для країни рекордною за весь час пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані московського оперштабу по боротьбі з інфекцією в Telegram.

Станом на 9 листопада в РФ зареєстрували 39 160 нових випадків зараження коронавірусом за добу. Напередодні показник захворюваності становив 39 400 випадків на добу.

8 листопада в Москві коронавірус виявили у 5 287 осіб (напередодні - 4982). У Підмосков'ї COVID-19 зафіксовано ще у 2 818 пацієнтів, у Петербурзі - у 2 680.

Всього за час пандемії в Росії на коронавірус захворіло понад 8,8 мільйонів людей. А кількість летальних випадків за два роки зросла до 249 215 осіб.

Нагадаємо, 6 листопада в Росії зафіксували антирекорд із захворюваності на коронавірус.

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