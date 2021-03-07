ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия попросила ВОЗ одобрить вакцину "Спутник V"

Новина українською → Воскресенье 07 марта 2021 03:03
Россия попросила ВОЗ одобрить вакцину "Спутник V" Фото: вакцина Спутник V (Marcos Brindicci/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Россия подала заявку на включение своей вакцины "Спутник V" в список лекарственных средств, одобренных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях. Эту вакцину вкололи уже более миллиону людей.

Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу поговорил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом. Они, в частности, обсудили вопросы вакцинации.

Муракшо спросил о ходе рассмотрения заявки РФ на одобрение "Спутиника V", а также попытался убедить главу ВОЗ в качестве вакцины.

"Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьезных побочных эффектов. Вакцина по сути стала мировым бестселлером", - уверяет Мурашко.

Однако не сообщается, какое решение приняли в ВОЗ. Также не известна реакция Гебреисуса на эту инициативу.

Ранее министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс не исключил закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

В то же время, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российскую вакцину "Спутник V" не зарегистрируют в нашей стране при каких условиях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Вакцина Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19