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Росія попросила ВООЗ схвалити вакцину "Супутник V"

Новость на русском → Неділя 07 березня 2021 03:03
Росія попросила ВООЗ схвалити вакцину "Супутник V" Фото: вакцина Супутник V (Marcos Brindicci/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Росія подала заявку на включення своєї вакцини "Супутник V" у список лікарських засобів, схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для використання в надзвичайних ситуаціях. Цю вакцину вкололи вже більше мільйону людей.

Про це повідомляється на сайті міністерства охорони здоров'я РФ.

Міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко в суботу поговорив з гендиректором Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Гебреісусом. Вони, зокрема, обговорили питання вакцинації.

Муракшо запитав про хід розгляду заявки РФ на схвалення "Спутиника V", а також спробував переконати главу ВООЗ в якості вакцини.

"Вакцина формує стійкий антитільний і клітинний імунітет до збудника COVID-19 і не має серйозних побічних ефектів. Вакцина по суті стала світовим бестселером", - запевняє Мурашко.

Однак не повідомляється, яке рішення прийняли у ВООЗ. Також не відома реакція Гебреисуса на цю ініціативу.

Раніше міністр охорони здоров'я Латвії Даніель Павлютс не виключив закупівлю російської вакцини від коронавіруса "Супутник V".

У той же час, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що російську вакцину "Супутник V" не зареєструють в нашій країні при яких умовах.

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