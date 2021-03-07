Росія попросила ВООЗ схвалити вакцину "Супутник V"
Росія подала заявку на включення своєї вакцини "Супутник V" у список лікарських засобів, схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для використання в надзвичайних ситуаціях. Цю вакцину вкололи вже більше мільйону людей.
Міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко в суботу поговорив з гендиректором Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Гебреісусом. Вони, зокрема, обговорили питання вакцинації.
Муракшо запитав про хід розгляду заявки РФ на схвалення "Спутиника V", а також спробував переконати главу ВООЗ в якості вакцини.
"Вакцина формує стійкий антитільний і клітинний імунітет до збудника COVID-19 і не має серйозних побічних ефектів. Вакцина по суті стала світовим бестселером", - запевняє Мурашко.
Однак не повідомляється, яке рішення прийняли у ВООЗ. Також не відома реакція Гебреисуса на цю ініціативу.
Раніше міністр охорони здоров'я Латвії Даніель Павлютс не виключив закупівлю російської вакцини від коронавіруса "Супутник V".
У той же час, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що російську вакцину "Супутник V" не зареєструють в нашій країні при яких умовах.