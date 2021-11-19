Россия третий день подряд бьет антирекорд по смертности от COVID

За сутки 18 ноября в России зафиксировали 1 254 смертельніх случая от коронавируса. Такой показатель является рекорднім с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный штаб Москвы в Telegram .

Отмечают, что антирекорд по смертности от COVID страна бьет уже третий день подряд. Так, за сутки 17 ноября в РФ показатель летальных случаев достиг отметки 1 251. А днем ранее были зарегистрированы рекордные 1 247 смертей от коронавируса.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России умерли 261 589 человек. Общее число заражений за два года достигло 9 257 068.