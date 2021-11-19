UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия третий день подряд бьет антирекорд по смертности от COVID

Автор: Иванна Шовкун

За сутки 18 ноября в России зафиксировали 1 254 смертельніх случая от коронавируса. Такой показатель является рекорднім с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный штаб Москвы в Telegram.

Отмечают, что антирекорд по смертности от COVID страна бьет уже третий день подряд. Так, за сутки 17 ноября в РФ показатель летальных случаев достиг отметки 1 251. А днем ранее были зарегистрированы рекордные 1 247 смертей от коронавируса.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России умерли 261 589 человек. Общее число заражений за два года достигло 9 257 068.

Напомним, за сутки 17 ноября во временно оккупированном РФ Крыму зафиксировали 878 случаев коронавирусной инфекции, что является рекордным показателем. Также от болезни за сутки скончалось 23 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКоронавирус