Російської вакцини "Спутник" в Україні не буде, - Степанов

Європейська служба зовнішніх зв'язків повідомила про кампаню з штучної дискредитації вакцин від коронавірусу . Голова МОЗ України Максим Степанов заявив про російські фейки про вакцини.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook .

За його словами, українців намагаються втягнути в "брудну брехливу кампанію з дискредитації вакцин".

"Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca - зв’язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків - Росія, якій не звикати до масового зомбування населення", - заявив він.

Степанов впевнений, що так РФ намагається проштовхнути свою вакцину "Спутник".

"Моя позиція принципова і незмінна: "Спутника" в Україні не буде", - заявив міністр.

Зазначмо, що раніше Європейська служба зовнішніх зв'язків повідомила, що Росія та Китай хочуть підірвати довіру до західних вакцин та інститутів Євросоюзу, що опікуються вакцинацією.