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Рост продолжается: в Украине за сутки обнаружили 1560 новых случаев коронавируса

Автор: Инна Собора

За сутки 18 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1 560 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди больных - 90 детей и 35 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего за минувшие сутки госпитализировано 665 человек, выздоровели - 898. Кроме того, в Украине зафиксировали 32 летальные случаи.

За сутки различными методами на наличие коронавируса протестировали почти 50 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

Напомним, сутками ранее в Украине обнаружили 1447 новых случаев коронавируса.

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