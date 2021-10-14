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Рост продолжается: в Украине выявили еще почти 19 тысяч случаев COVID

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Киев, Четверг 14 октября 2021 08:17
Рост продолжается: в Украине выявили еще почти 19 тысяч случаев COVID Фото: в Украине растет заболеваемость COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки, 13 октября, в Украине выявили еще почти 19 000 случаев COVID. Среди регионов лидером остается Харьковская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Сообщается, что вчера зафиксировали 18 881 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей - 1748, медработников - 368).

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 4 633 человека;
  • летальных случаев - 412;
  • выздоровели - 7 630 человек.

Всего за время пандемии в Украине заболели - 2 597 275 человек, летальных случаев - 59 935.

Напомним, ранее Национальная академия наук опубликовала новых прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине, согласно которому концу октября количество новых случаев может превысить 20 тысяч.

В то же время прогнозируется, что эпидемиологические показатели будут выше пиковых, которые фиксировали в прошлые волны COVID.

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