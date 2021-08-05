Рост случаев продолжается: за сутки в Украине более тысячи новых COVID-больных
Фото: в Украине 1 052 новых случая коронавируса за сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
За сутки 4 августа в Украине зафиксировано 1 052 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализировали 532 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Среди больных - 81 ребенок и 37 медицинских работников.
Кроме того, за вчера в Украине от коронавируса умерли 25 человек. Одолели болезнь и выздоровели 542 человека.
За сутки протестировали на наличие коронавируса более 45 тысяч человек различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.