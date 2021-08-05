ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рост случаев продолжается: за сутки в Украине более тысячи новых COVID-больных

Новина українською →
Четверг 05 августа 2021 08:21
Рост случаев продолжается: за сутки в Украине более тысячи новых COVID-больных Фото: в Украине 1 052 новых случая коронавируса за сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За сутки 4 августа в Украине зафиксировано 1 052 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализировали 532 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Среди больных - 81 ребенок и 37 медицинских работников.

Кроме того, за вчера в Украине от коронавируса умерли 25 человек. Одолели болезнь и выздоровели 542 человека.

За сутки протестировали на наличие коронавируса более 45 тысяч человек различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
пандемия Карантин Коронавирус Коронавирус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе