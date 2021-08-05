ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ріст випадків продовжується: за добу в Україні більше тисячі нових COVID-хворих

Новость на русском →
Четвер 05 серпня 2021 08:21
Ріст випадків продовжується: за добу в Україні більше тисячі нових COVID-хворих Фото: в Україні 1 052 нових випадки коронавірусу за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

За добу 4 серпня в Україні зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізували 532 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Серед хворих - 81 дитина та 37 медичних працівників.

Крім того, за вчора в Україні від коронавірусу померли 25 людей. Здолали хворобу і одужали 542 людини.

За добу протестували на наявність коронавірусу понад 45 тисяч людей різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
пандемия Карантин Коронавірус Коронавірус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус