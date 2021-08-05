Ріст випадків продовжується: за добу в Україні більше тисячі нових COVID-хворих

За добу 4 серпня в Україні зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізували 532 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

Серед хворих - 81 дитина та 37 медичних працівників.

Крім того, за вчора в Україні від коронавірусу померли 25 людей. Здолали хворобу і одужали 542 людини.

За добу протестували на наявність коронавірусу понад 45 тисяч людей різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.